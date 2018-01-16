У Украины высоки шансы получить летальное оружие от США, – эксперты. Новости

Шансы Украины в ближайшее время получить статус кандидата в члены НАТО крайне малы. Зато высокая вероятность получить помощь в виде летального оружия от США. Такие результаты показало исследование БФ «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности».

В вопросе получения Украиной статуса кандидата в члены НАТО большинство опрошенных (52%) считают, что в ближайшие годы это маловероятно. Еще 35% уверены, что этого не случится и всего 13% участников исследования считают, что такая вероятность высока.

Довольно скептически эксперты оценивают и возможность Украины получить статус основного союзника США вне НАТО. Маловероятным это считают 56% опрошенных. Еще 21% участников считают, что этого точно не случится в ближайшее время. И столько же (21%) отметили, что вероятность стать союзником США высокая.

Высоко оценили шансы того, что Украине в ближайшее время будет оказана помощь летальным оружием от США – за это проголосовали 66% опрошенных. Низко оценили такую вероятность 26% экспертов и 6% уверены, что этого не случится в ближайшее время. Всего 2% экспертов считают, что Украине такая помощь не требуется.

Опрос проводился методом анкетирования. Были опрошены 62 эксперта из ведущих аналитических центров Украины, других стран Восточного партнерства (Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдовы), а также соседних стран Центрально-Восточной Европы (Эстонии, Литвы, Словакии, Польши, Венгрии).

Справка: Летальное оружие (от лат. letalis – «смертельный») – оружие, предназначенное для уничтожения живой силы противника. К таким видам вооружений относят:

холодное и огнестрельное оружие, предназначенное для поражения противника в ближнем бою;

ядерное, химическое, зажигательное и бактериологическое оружие относят к оружию массового поражения, предназначенному для нанесения массовых потерь или разрушений.

Самым распространенным летальным оружием является огнестрельное оружие. Также к летальным относятся боеприпасы – гранаты, мины, ракеты и торпеды.

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