В прифронтовом Торецке установили оборудование для вещания украинского радио (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке установили оборудование для вещания украинского радио (Фото)

17.01.18 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка

В Торецке (Донецкая обл.) установлен FM-передатчик, который транслирует украинское радио. Об этом сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка.

FM-передатчик, установленный на территории Торецка, дает мощный сигнал украинскому Radio ROKS.

В администрации надеются, что украинские радиостанции благодаря оборудованию сможет слушать не только громада города и прилегающих поселков, но и люди, проживающие за пределами линии соприкосновения – на неподконтрольной территории.

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