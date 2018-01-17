В прифронтовом Торецке установили оборудование для вещания украинского радио (Фото). Новости

В Торецке (Донецкая обл.) установлен FM-передатчик, который транслирует украинское радио. Об этом сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка.
FM-передатчик, установленный на территории Торецка, дает мощный сигнал украинскому Radio ROKS.
В администрации надеются, что украинские радиостанции благодаря оборудованию сможет слушать не только громада города и прилегающих поселков, но и люди, проживающие за пределами линии соприкосновения – на неподконтрольной территории.
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