На фото она звонит, значит и я смогу! В «ЛНР» протестировали «Лугаком» (Фото). Новости

В социальных сетях житель неподконтрольного Луганска сегодня, 16 января, протестировал работу местного оператора «Лугаком», тест-драйв проводил в центре города. Своими выводами он поделился с другими пользователями и дополнил их фото.

«Спустя несколько дней после смерти МТС в руках оказался желанный стартовый пакет и пополняшка на 50 руб., как раз, чтобы обеспечить себя надежной связью (так написано на упаковке). Бегу домой, срочно оживлять мертвый телефон… Но с первых же секунд все пошло как-то не по плану», – пишет автор поста.

По его словам, приобретенную карту оператора «Лугаком» при распечатке пришлось вручную разрезать, чтобы отделить симку. «Возможно брак, и не повезло только мне. Но это все мелочи, ведь главное, Шоб звонило! Вставляю симку в телефон, включаю. Прошло 5-7 минут, ничего не происходит, только экстренные вызовы, связи нет. Перезагружаю телефон, спустя 7-10 минут появляется наконец надпись LugaCom», – продолжает обзор пользователь.

По итогам проверки он сделал следующие выводы: «Набираю, соединения нет, начинаю считать количество попыток. Спустя 14 неудач активировать номер/пополнить счет/совершить звонок обзор пришлось свернуть. Как работает интернет, хорошая ли связь узнать не удалось. Плюсы: Универсальная mini-micro-nano SIM, стоимость услуг. Минусы: Не работает».

Тест-драйв работы оператора «Лугаком» обсуждают и другие пользователи социальной сети:

Ирина: «Ловит он не везде в республике, к примеру, некоторые деревни вообще без связи. А вызов "скорой" возможен только с "Лугаком". И как быть?»;

Salim: «Надо просто потерпеть»;

Евгений: «Вывод один, Луганск остался без связи, заявлений от управляющей "ветки" власти нет, у нас все как всегда "молчание ягнят"»;

Ирина: «Сегодня дозваниваюсь с первого раза. Вторую симку на МТС отключила»;

Евгений Третьяков ответил Ирине: «Пошел гудок с "Лугакома", да и еще с первого раза...»

Жители Луганска также отмечают, что, как и в Донецке, связь оператора «Интертелеком» работает нормально.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.

15 января «Vodafone» сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В СЦКК выразили надежду, что 16 января начнется ремонт поврежденного кабеля мобильного оператора «Vodafone.Украина» для восстановления связи на территории «ДНР».

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