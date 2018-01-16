В Краматорске трое парней изнасиловали женщину: Двое насильников – несовершеннолетние. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) троих молодых людей будут судить за жестокое избиение и изнасилование женщины. Об этом 15 января сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой обл.

В ходе досудебного расследования установлено, что 25 сентября, около 4:00 утра, 20-летний житель Краматорска и двое его друзей 15 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомились с посетительницей одного из развлекательных заведений города. Когда трое парней провожали 39-летнюю женщину домой, они, применив физическую силу, затащили ее за гаражи, где, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу, поочередно вступили с ней в половые отношения против ее воли.

Вырвавшись от нападавших, потерпевшая пришла домой, откуда позвонила в полицию. На время следствия двум злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третьему – домашний арест.

Краматорской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 304 (изнасилование, удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное группой лиц, умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины. За совершение указанных преступлений старшим парням грозит до 12 лет лишения свободы, младшему – до 7 лет.

Читайте также: