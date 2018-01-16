«Доступное жилье»: Переселенцы снова могут подавать заявки (Фото). Новости

Сегодня, 16 января, Госмолодежьжилье возобновило прием заявок на участие в программе «Доступное жилье». Об этом сообщил в Facebook глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.
По словам Калинина, также в Киеве начал работу терминал, формирующий электронную очередь. До этого очередь формировалась в ручном режиме путем записи в списки. «Само собой, "списки" – процедура непрозрачная, которая создает лазейки для манипуляций. Кроме того, эти списки постоянно терялись. Теперь каждый переселенец лично будет получать электронный талон с датой и временем подачи документов», – написал глава Всеукраинской ассоциации переселенцев.
«Разумеется, нововведения вызвали большой ажиотаж и очередь к терминалу. Некоторым людям снова пришлось ночевать со вчерашнего дня, но за несколько дней ситуация нормализуется», – добавил Калинин.
По его словам на данный момент переселенцам, которые живут в Киеве и хотят участвовать в программе, нужно:
- приехать в отделение Госмолодежьжилье и в порядке живой очереди получить электронный талон в терминале;
- при получении талона выбрать удобную дату и время подачи документов;
- в выбранный день приехать тем составом семьи, который будет участвовать в программе, и подать соответствующие документы.
Также Калинин отметил, что подача документов – это лишь один из этапов на пути к покупке собственного жилья, оплатив половину его стоимости. «Наша основная задача – добиться изменения бюджета 2018 года и дополнительного финансирования программы. Поэтому предлагаю всем объединиться и выйти на одну большую акцию», – предлагает глава ассоциации.
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