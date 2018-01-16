Чего ждут жители Донецка от 2018 года, – опрос (Фото). Новости

Жителям временно неподконтрольного украинской власти Донецка задали вопрос «Каковы ваши ожидания от наступившего 2018 года?». Опрос проводился в парке им. Щербакова.

Дончанин рассказал, что хочет закончить вуз. Он учится в Москве. «С непростыми, так сказать, усилиями. Учусь в Москве. Тяжело. Возможно, успехов в спорте. Раньше занимался профессионально, спортивным плаваньем. После поступления все это притихло немного, но при этом продолжаю заниматься в сборной вуза», – поделился он.

Две пенсионерки не хотят ничего, кроме мира.

Другие дончане с ними солидарны. В первую очередь ждут окончания боевых действий. «Я думаю, в этом году должно все закончиться, потому что я ездила в Украину и там тоже люди нас поддерживают, хотят быть вместе, хотят окончания всей этой несуразицы», – считает женщина.

91-летний мужчина рассказал, что в его года и сложившейся обстановке уже не ждет ничего. «Все было. Только вспоминаем все хорошее. Пожелание – чтобы был покой и мирная жизнь. Мы сейчас живем непонятно как, в какой мы стране живем. Чтобы экономика опять восстановилась, ведь все разрушено, ничего нет, что мы создавали своими руками», – поделились пенсионер с 76-летним трудовым стажем и его супруга.

Напомним, в новогоднюю ночь дончане планировали загадывать желания мира и здоровья.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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