Через тюрьмы «ДНР» и «ЛНР» проходит наркотрафик, – правозащитник. Новости

Через места лишения свободы, расположенные на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, проходит наркотический трафик из России и Крыма. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский (на фото).

«В места лишения свободы заходит определенная часть наркотрафика, который идет из Российской Федерации, и как мне сейчас говорят, из Крыма в том числе, и заходит в места лишения свободы для того, чтобы сбывать эти наркотики. Соответственно уменьшать количество заключенных им невыгодно, потому что с этого бизнеса все получают», – говорит он.

По его словам, за два года изучения и попыток решения проблемы заключенных на неподконтрольных территориях Донбасса у правозащитника не получилось достучаться до международных организаций. «Зачем "ЛНР/ДНР" 10 тысяч украинских заключенных? Их же надо кормить, их надо содержать, им это невыгодно, но они их не отдают, потому что для них это способ обогащения. Мы в XXI веке получили какие-то рабские анклавы, которые эксплуатируют людей», – продолжает Лисянский.

Он надеется, что отчетом о принудительном труде заключенных и других нарушениях прав человека на неподконтрольном Донбассе правозащитники смогут привлечь к проблеме внимание мирового сообщества. «Этот отчет не финансировался никем, никакой международной организацией, никто абсолютно денег на такой отчет не дает, поэтому мы будем представлять этот отчет на информационных площадках гражданского общества, чтобы осветить эту проблему», – сказал правозащитник.

Как сообщалось ранее, по информации правозащитников, в «ЛНР» используют принудительный труд заключенных, которых заставляют работать на тяжелых работах бесплатно и под угрозой физического насилия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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