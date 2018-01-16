Есть связь: В Донецке назвали районы, где ловит Vodafone. Новости

В Донецке в некоторых районах начала появляться связь Vodafone. Об этом сегодня, 16 января, сообщают местные жители в соцсетях.

Пока в перекличке стабильно фигурируют Петровский и Кировский районы, начинает появляться связь в Куйбышевском районе.

«МТС на ДСК (Петровский р-н – ред.) начинает работать, уже звонки осуществляются», – пишет автор поста.

Его слова подтверждают и дончане из других районов:

Руслана: «Тоже то появляется, то пропадает. Но звонить еще не могу. ДСК))))»;

Александр: «"Жилплощадка": тоже работает»;

Юлия: «Брикетная тоже работает»;

Дарья: «На Первой [площадке] иногда появляется»;

Валерия: «На Абакумова тоже прорывался сегодня МТС. Надеюсь, скоро заработает».

В другой ветке также называют несколько районов, где связь нестабильна, но все же есть возможность дозвониться:

Юлия: «Только что позвонили родные с Петровки»;

Анна: «У нашего сотрудника есть связь на Текстильщике»;

Лилия: «Я своим звонила, раньше сразу обрыв вызова был, а сейчас звоню – отвечает: абонент не абонент. Ну хоть что-то. Видимо, ремонтируют. Надеемся»;

Юлия: «Только что родные провели эксперимент. 3 телефона с номером МТС. Брекетная, Петровский район. С двух дозвонились мне. Но по месту между собой – пока нет. Перед этим оба телефона перегрузили»;

Dmitr: «Петровка – слабый сигнал есть. Только что дозвонился»;

Дана: «Что-то прорывается, пошел вызов, поиск связи. Шахта 19»;

Таисия: «Да, на Текстиль возле рынка получилось дозвониться»;

Оля: «С "Феникса" на МТС дозвониться можно, только действительно снимают 10 руб. (5,26 руб.)»;

Лили: «Есть связь! В Петровском районе, Трудовские»;

Владимир: «Только что звонил родственник с 29-й (ДСК). Ему пришло смс от "Водафон". Хотя сигнал отсутствует! Во как»;

Анна: «Петровка, Тихий, связь много где ловится»;

Алена: «Сегодня была на Петровке, за "Амстором" метров 300 отлично все ловит. Теперь весь офис туда ломанулся»;

Константин: «Да, периодически появляется неустойчивый сигнал»;

Сергей: «Только что разговаривал с Петровкой – со второго раза. Говорят, что тоже не было связи неделю».

При этом жители констатируют, что тариф Vodafone остался прежний (не «Смартфон Стандарт» по 3 грн в день»:

Александр: «Тариф прежний, со счета деньги не снимались, как было до отключения, так все и осталось»;

Александр: «Безлимит 2 руб. (имеется в виду 2 грн – прим.) в день».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донюасса. В СЦКК выразили надежду, что 16 января начнется ремонт поврежденного кабеля мобильного оператора «Vodafone Украина» для восстановления связи на территории «ДНР».

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