Есть связь: В Донецке назвали районы, где ловит Vodafone. Новости

В Донецке в некоторых районах начала появляться связь Vodafone. Об этом сегодня, 16 января, сообщают местные жители в соцсетях.
Пока в перекличке стабильно фигурируют Петровский и Кировский районы, начинает появляться связь в Куйбышевском районе.
«МТС на ДСК (Петровский р-н – ред.) начинает работать, уже звонки осуществляются», – пишет автор поста.
Его слова подтверждают и дончане из других районов:
- Руслана: «Тоже то появляется, то пропадает. Но звонить еще не могу. ДСК))))»;
- Александр: «"Жилплощадка": тоже работает»;
- Юлия: «Брикетная тоже работает»;
- Дарья: «На Первой [площадке] иногда появляется»;
- Валерия: «На Абакумова тоже прорывался сегодня МТС. Надеюсь, скоро заработает».
В другой ветке также называют несколько районов, где связь нестабильна, но все же есть возможность дозвониться:
- Юлия: «Только что позвонили родные с Петровки»;
- Анна: «У нашего сотрудника есть связь на Текстильщике»;
- Лилия: «Я своим звонила, раньше сразу обрыв вызова был, а сейчас звоню – отвечает: абонент не абонент. Ну хоть что-то. Видимо, ремонтируют. Надеемся»;
- Юлия: «Только что родные провели эксперимент. 3 телефона с номером МТС. Брекетная, Петровский район. С двух дозвонились мне. Но по месту между собой – пока нет. Перед этим оба телефона перегрузили»;
- Dmitr: «Петровка – слабый сигнал есть. Только что дозвонился»;
- Дана: «Что-то прорывается, пошел вызов, поиск связи. Шахта 19»;
- Таисия: «Да, на Текстиль возле рынка получилось дозвониться»;
- Оля: «С "Феникса" на МТС дозвониться можно, только действительно снимают 10 руб. (5,26 руб.)»;
- Лили: «Есть связь! В Петровском районе, Трудовские»;
- Владимир: «Только что звонил родственник с 29-й (ДСК). Ему пришло смс от "Водафон". Хотя сигнал отсутствует! Во как»;
- Анна: «Петровка, Тихий, связь много где ловится»;
- Алена: «Сегодня была на Петровке, за "Амстором" метров 300 отлично все ловит. Теперь весь офис туда ломанулся»;
- Константин: «Да, периодически появляется неустойчивый сигнал»;
- Сергей: «Только что разговаривал с Петровкой – со второго раза. Говорят, что тоже не было связи неделю».
При этом жители констатируют, что тариф Vodafone остался прежний (не «Смартфон Стандарт» по 3 грн в день»:
- Александр: «Тариф прежний, со счета деньги не снимались, как было до отключения, так все и осталось»;
- Александр: «Безлимит 2 руб. (имеется в виду 2 грн – прим.) в день».
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.
При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».
С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донюасса. В СЦКК выразили надежду, что 16 января начнется ремонт поврежденного кабеля мобильного оператора «Vodafone Украина» для восстановления связи на территории «ДНР».
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