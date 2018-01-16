Россия и коррупция – эксперты назвали основные угрозы для Украины. Новости

Агрессивная политика России, отсутствие международных механизмов безопасности и высокий уровень коррупции – это основные угрозы для Украины и других стран «Восточного партнерства». Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие результаты показало исследование БФ «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности», которые были озвучены сегодня, 16 января, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Практически все опрошенные эксперты (98%) назвали основной внешней угрозой для Украины и других стран «Восточного партнерства» агрессивную политику России.

Кроме того, высокие позиции в этом рейтинге заняли:

региональные конфликты – 61%,

напряженные отношения с соседними государствами – 47%,

пересечение интересов НАТО и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – 39%.

Среди факторов, которые мешают Украине противостоять внешним угрозам, большинство опрошенных (53%) назвали отсутствие надежных международных механизмов и гарантий безопасности.

Много голосов набрали и такие причины, как институционная слабость и высокий уровень коррупции – 44%, а также кланово-олигархическая модель государства – 32%.

Опрос проводился методом анкетирования. Были опрошены 62 эксперта из ведущих аналитических центров Украины, других стран Восточного партнерства (Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдовы), а также соседних стран Центрально-Восточной Европы (Эстонии, Литвы, Словакии, Польши, Венгрии). Суммарное количество процентов может отличаться от 100%, т.к. в некоторых вопросах можно было выбирать до трех вариантов ответа. Данные в процентах для удобства восприятия округлены до целых чисел.