На Луганщине Золотое 1,5 года живет без бюджета и местных властей. Новости

Волонтеры пытаются взаимодействовать с украинскими властями для координации оказания помощи жителям «серой зоны», но в Золотом – это один из провальных случаев. Об этом в эфире программы «Без границ» рассказал координатор направления документации нарушения прав человека Благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев.

«В Золотом нет главы военно-гражданской администрации, с момента принятия закона, когда были отменены районные советы, которые там худо-бедно работали, Золотое 1,5 года живет без власти. Новый глава военно-гражданской администрации там так и не был назначен», – сказал он.

По его словам, в Золотом нет ни одного представителя украинской власти, с кем можно было бы координировать работу с жителями прифронтовых поселков и решать их проблемы. «Это город, который живет без бюджета и возможности его тратить. Сотрудники администрации, которые там остались, среди них нет тех, с кем можно разговаривать. Это вопрос на уровне области, и мы постоянно ставим его на уровне областного руководства, но в силу разных сложностей он никак не решается», – добавил Лихачев.

Как сообщалось ранее, по обе стороны от неработающего КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) расположены поселки, разделенные линией разграничения, их жители преодолевают километры по пути на работу, за продуктами или социальными выплатами, постоянно пересекая линию разграничения.

По видеоматериалам АКМЦ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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