В «ДНР»: «Министр ЖКХ» о «татаро-донецком» округе и зарплате коммунальщиков. Новости

В «ДНР» сотрудники жилищно-коммунальных служб получают от 3 500 руб. в месяц (1651 грн по местному курсу на 13.02.18). Об этом в интервью местной газете сообщил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.
Он также посетовал, что в «республике» не хватает профессионалов в рабочих специальностях: сварщиков, каменщиков, плиточников и пр. «Здесь действительно чувствуется дефицит», – констатировал он.
Наумец сразу привел пример работы с кадрами в Советском Союзе. «Мотивировали заработной платой: рабочий получал больше, чем инженер, а иногда и директор завода. У сотрудников ЖЭКов была небольшая зарплата, но был приоритет в получении жилья. После развала Союза все поменялось. Наверное, нужно возвращаться к положительному опыту того времени», – сказал он.
«Министр» рассказал, что жил на Ямале, в городе Салехард (административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации). «И там осталось еще много чего от Советского Союза: полное социальное обеспечение, хорошие отпускные, оплачивается транспорт, куда бы ты ни летел, бесплатное лечение, поступление в институты... За это все платит Ямало-Ненецкий округ. Люди туда уже не приезжают заработать и уехать, они живут там постоянно и не собираются выезжать. В Салехарде, где я жил, округ называли шуточно не Ямало-Ненецким, а татаро-донецким. Много там дончан было и татар», – рассказал он.
При этом семья Наумца до сих пор живет в России, но ближайших планах переезд родных в «ДНР».
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