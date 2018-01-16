В «ДНР» вовсю спекулируют пакетами «Феникс». Новости

Жители в Донецке и Макеевк (временно неподконтрольная Украине территория) жалуются на массу случаев спекуляции стартовыми пакетами «Феникс». Ситуацию сегодня, 18 января, прокомментировал «министр связи ДНР» Виктор Яценко, пишут интернет-ресурсы НКТ*.

Так, по словам жителей, основные места скопления спекулянтов – районе подземного перехода у ТРЦ «Золотое Кольцо», возле почтовых отделений в Макеевке и в других местах. При этом перекупщики предлагают пакеты «Феникс» по завышенной цене – от 800 рублей.

«Перепродажа номеров «Феникс» частными лицами незаконна. Министерство связи просит не приобретать у перекупщиков стартовые пакеты по завышенной цене. Наказывать за такие действия министерство связи не имеет полномочий. Это задачи МВД и Министерства доходов и сборов», – заявил министр.

Уточняется, что стоимость стартового пакета составляет 120 рублей. «Красивые» номера стоят от 800 рублей.