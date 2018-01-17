В «ДНР»: Для нормализации связи «Фениксу» нужен месяц. Новости

В «ДНР» проблему перегрузки сети местного мобильного оператора «Феникс» планирует решить в течение месяца.

«На данный момент сеть "Феникса" действительно перегружена. Конечно же, мы ведем работу по вводу новых станций, передатчиков. Видим для себя возможным решить проблему с загрузкой связи в Донецке в течение месяца. Пока сроки у нас такие», – цитируют «министра связи ДНР» Виктора Яценко местные интернет-ресурсы.

Новость тут же прокомментировали жители в соцсетях:

Слава: «Феникс с 2015-го. Что вы два года делали?»;

Илья: «Ага, адаптация пройдет на сетях Водофона»;

Сергей: «МТС верните, и все будет гуд»;

Алина: «Уроды, пустите починить кабель МТС!»;

Анна: «Такие деньги за стартпакет "Феникса" дерут, а связь обеспечить не могут!»;

Оля: «А интересно, у нас в ДНР есть типа ответственность министров? Ну, типа как в Украине. В Украине такого Яценко уже бы давно сняли за такой хаос, а еще и уголовное дело завели – куда, мол, деньги все годы девал».

Как сообщалось ранее, для проведения ремонтных работ и восстановления связи на неподконтрольных территориях компании «Vodafone Украина» тоже нужен месяц.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по сей день.

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

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