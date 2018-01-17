Охота на МТС в Донецке: Где дозванивались 16 января (Адреса). Новости

16 января жителям отдельных районов Донецка удалось поймать сигнал Vodafone (МТС): получали и отправляли sms, звонили на подконтрольную Украине территорию и принимали звонки в ответ.
Судя по перекличкам в соцсетях, чаще всего сигнал Vodafone можно поймать:
- в Петровском районе (АС Трудовские, супермаркет «Амстор»);
- в Кировском районе (микрорайон Текстильщик, поселок Абакумова),
- в Киевском районе (за железнодорожным вокзалом, поселок Октябрьский).
Появление связи – не результат ремонтных работ по разрыву кабеля Vodafone, а усиление станций мобильного оператора в подконтрольных Украине Марьинке и Авдеевке, в результате чего сигнал добивает до окраин Донецка.
При этом покрытие в указанных районах Донецка не стабильное, оно зависит от разных факторов:
- от рельефа местности;
- от высоты этажа (с крыш сигнал ловится лучше);
- на открытой местности (на том же балконе) сигнал лучше, чем в помещении (в квартире, подъезде). В квартире при поиске сигнала рекомендуют подойти к окну;
- важно даже – в какую сторону выходят окна. Например, в микрорайоне Текстильщик больше шансов поймать сигнал при окнах, выходящих на запад;
- от погодных условий (при более высокой влажности, осадках сигнал передается лучше);
- от мобильного телефона – со старого кнопочного телефона люди чаще дозваниваются, а с сенсорного, смартфонов – реже. Жители Текстильщика проводили эксперимент: пытались звонить с одной точки с разных моделей – с «кнопочных» дозванивались нормально, на смартфоне связи не было. Поясняют тем, что мощность приемно-передающего модуля в старых трубках выше, чем в современных;
- помогают и иные мелочи: снимите с телефона чехол и пр., не перекрывайте рукой точку приема сигнала на телефоне;
- если телефон начал показывать полную антенну, это не всегда означает, что связь 100%. Если полная антенна только появилась, значит, вы движетесь в правильном направлении в поиске сигнала, но его сила где-то в 50%;
- также зависит от времени – сигнал мог быть сейчас, а через 10 минут уже приема нет;
- дончанин Сергей советует для тех, кто находится в зоне вероятного приема сигнала: «У кого пишет "Не зарегистрирован в сети", попробуйте сделать так. Поднимитесь на верхний этаж, и там проделайте следующее: настройки – мобильные сети – оператор сети – поиск сетей. Как выдаст МТС, нажимайте, и он регистрирует и после можно звонить».
Итак, 16 января положительный опыт дозвона на Vodafone (МТС) отмечали в следующих частях районов Донецка:
КИРОВСКИЙ РАЙОН
- Евгения: «13:53. Кировский район. Связь есть. Донецким дозваниваюсь плохо, в Запорожскую область всем дозваниваюсь с первого раза».
микрорайон Текстильщик:
- Оксана: «Кировская ГНИ на ул. Петровского, 120-И . Я пыталась вручную в сети зарегистрироваться, пыхтел и кашлял, а потом смс- "Шановний клиент, вы почали використовувати щомісячний обсяг трафіку на максимальній швидкості. Приємного користування!"»;
- Анна: «14:17. Улица Петровского, 113-Б – связь есть»;
- Ольга: «Ул. Петровского 113-Б, связь есть на балконе, и то только сообщения приходят. В квартиру заходишь – и все глухо»;
- Виктория: «9-й этаж. Возле Петровского моста. Связь есть»;
- Константин: «Район Петровского моста – 10 этаж, связь есть, счет проверяется»;
- Марина: «Высоцкого 8, 10-й этаж, возле окна – связь есть!»;
- Таисия: «На Текстиле возле рынка ["Сокол"] получилось дозвониться»;
- Яна: «При входе на рынок "Сокол" ловит МТС»;
- Наталья: «Связь есть. Район 22-го училища, квартира – 8-й этаж»;
- Полина: «На 22-м училище есть связь, 10 этаж»;
- Ксения: «Дом рядом с "Обжорой". Связь есть»;
- Янина: «"Обжора", есть. Я лично звонила в 16:00 с "Обжоры" на Текстиле на МТС с МТС. Дошли до "Первого республиканского" – пропала. На ул. Петровского – нет. Так же от Беранже до "Обжоры" очень отлично ловит Лайф»;
- Инна: «Возле Ледового [дворца], 7-й этаж, возле окна – есть полная антенна и дозвонилась с первого раза»;
- Виктор: «Текстиль SK:
- Алла: «На Текстильщике возле АТБ связь есть только возле окна»;
- Инна: «На ул. Ляшенко, на входе возле АТБ ловит, звонила вечером сегодня»;
- Ирина: «Ул. Ляшенко, 9, на балконе – появляется связь»;
- Кристина: «16:02. У меня на ул. Ляшенко, 2 ловит!»;
- Сергей: «Ул. Ляшенко, д. 4, 4 этаж. Решил сам проверить. Показывает полоски, но от этого толку мало. Поднялся на 7-й этаж и связь не сразу, но появилась. Только вот я такое в первый раз вижу: дома показывает все полоски, но я не могу ничего сделать, а там полосок ни одной – но я смог и проверить счет, и отправить смс (бесплатку). Звонить не пробовал (на счету голяк), но, думаю, звонок бы пошел. Но стоит спуститься этажами ниже связь исчезает.
- Татьяна: «Ул. Жарикова, на 9-м этаже есть связь»;
- Наталья: «Ул. Терешковой, 6. Связь то появляется, то пропадает. Смс приходят»;
- Нелли: «Ул. Терешковой, 37. На 7-м этаже одна полоска проявляется время от времени. Один раз даже дозвонились родственники»;
- Анна: «Ул. Терешковой, 5. В 15:00 звонили. Сейчас уже глухо»;
- Татьяна: «Окна выходят на "Раковку" и шахтерские дачи, ул. Островского. Сама живу на 2-м этаже (связи – 0), родители живут на 9-м. Из принципа взяла телефоны и пошла на 9-й этаж. Положила на окошко 3 телефона, старого типа и два на Андроиде. Связь появилась сразу. Пришли смс-ки из Ощадбанка, позвонила в Киев, в Угледар, потом мне перезвонили, для проверки – дозвонились»;
- Наталья: «Ул. Островского. МТС 9-й этаж даже мобильный интернет ловит!»;
- Олег Юрьевич: «17:50. На Текстиле ловит Водафон и Киевстар»;
- Владислав: «Всем, кто не верит на счет связи МТС. Частенько появляется. С комфортом не поговорить, но быстренько о важном вполне себе можно. Вот:
Абакумова:
- «Пьянь»: «16:09. Абакумова, ул. Кирова, д. 453, 4 этаж. Связь есть. Возле дома не пробовал. В квартире – нормалек. Связь стабильная с 11:00»;
- Юлиана: «13:15. На Абакумова есть»;
- Анастасия: «16:19. На Абакумова частично есть»;
- Вася: «18:00. Абакумова, связь есть»;
- Аля: «18:00 Кировский район. Абакумова – есть»;
- Андрей: «19:00. Абакумова – ловит, но на самой окраине».
Бирюзова:
- Татьяна: «Бирюзова гаражи 1-й западный венствол шахты Скочинского – есть. В сторону 29-го кладбища уже не берет»;
- Сергей: «15:46. Бирюзова есть связь»;
- Илья: «В Кировском районе на Бирюзовой, в 18:50 примерно был сигнал и сразу пропал».
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
- Александр: «13:20. На автостанции Трудовские есть МТС, кому надо позвонить – приезжайте»;
- Светлана: «Петровка, на Трудовских утром была связь но очень плохая, сейчас вечером связи нет»;
- Анна: «Езжайте к 14-й больнице, микрорайон Тихий, ул. Стаханова 14, только оттуда, связь есть даже во дворе»;
- Алена: «Сегодня была на Петровке, за "Амстором" метров 300 отлично все ловит!»;
- Николай: «18:00. Петровский "Амстор" – появились 2-3 палки из 5-ти, при попытке звонка – бесконечная тишина»;
- Александр С.: «19:00. Только что ездил специально на Петровку. Говорю честно – связь там есть в ранее парковки бывшего "Амстора", мне даже удалось позвонить, я был в шоке, Петровка рулит»;
- Александр: «Я сел не велик и съездил на Петровку, доехал до остановки Брикетная, телефон у меня показал все палочки и я проверил счет. Вернулся немного назад до "Амстора", палочек стало меньше, но проверка счета и номер 111 работал. А уже на самом Петровском кругу не добивало. Так что, если кому надо позвонить – едем на конечную 42-го маршрута»;
- Александр: «18:00. На Петровке сегодня принял звонок с МТС. Правда, связь была неважной, а перезвонить уже не получилось»;
- Виктория: «Петровка. Да, местами есть, и на последних этажах. Стабильно причем. У нас связь добивает с Марьинки»;
- Жека: «Едем с Текстиля на Петровку, после первого переезда – слева кафе "Элит", проезжаем еще 100 метров, останавливаемся прям на дороге и вуаля:
- Виктория: «У меня ловит на Петровке,и звонить могу и смс:
- Наталья: «ДСК, сосед с 4-го этажа дозвонился в Харьковскую область по МТС. Я на 2-м этаже, у меня сети МТС нет»;
- Ольга: «ДСК время от времени ловит, смс приходят, звонили из Украины – смогла поговорить, пыталась позвонить подруге на Текстиль – ей звонок поступает, а я гудки не слышу».
КИЕВСКИЙ РАЙОН
- Алекс: «16:29. Пос. Октябрьский есть и МТС и Лайф»;
- Елена: «Я вчера и сегодня говорю с мамой на Октябрьском, мне никто не верит, а мужу (телефоны их рядом ) дозвониться не могу. Но у мамы кнопочный телефон, а у мужа современный может в это разница»;
- Евгений: «13:18. Под аэропортом из Авдеевки ловит норм»;
- Дмитрий: «13:55. Киевский р-н, район Ветки. При ручном поиске сеть есть, но не цепляется к ней, и как следствие – палочек нет вообще»;
- Андрей: «За ж/д вокзалом берет МТС, Киевстар и Лайф. Это по улице Стратонавтов»;
- Алексей: «За жд-вокзалом четенько ловит Киевстар и Лайф тоже:
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
- Олег: «13:16. Возле "Обжоры" на Ленинском и Лайф, и Киевстар нехило так работают, не говоря об МТС (RIP)»;
- Александр: «15:19. ОЦКБ связь есть» – «Андрей: «15:25. Нет связи на ОЦКБ».
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
- Вероника: «13:53. Лидевка была связь»;
- Таятьна: «14:59. На Лидиевке пробивается»;
- Паша: «18:00. На Лидиевке в квартире начали смс приходить и счет смог проверить. Дозвониться пока никуда не могу».
СПАРТАК, БУТОВКА
- Артем: «17:22. На Спартаке ловит, но плохо. Только что звонил на Спартаке»;
- Виталий: «17:26. На Спартаке ловит»;
- Ваня Кошеваров: «18:00. Бутовка, Спартак – нет».
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.
При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».
С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донюасса. В СЦКК выразили надежду, что 16 января начнется ремонт поврежденного кабеля мобильного оператора «Vodafone Украина» для восстановления связи на территории «ДНР».
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