В «ЛНР»: «Лугаком» тоже настроил звонки в Украину. Новости

В «ЛНР» местный оператор мобильной связи «Лугаком» настроил возможность совершения исходящих звонков в Украину. Об этом 16 января сообщила пресс-служба оператора.

«Таким образом, несмотря на то, что второй оператор мобильной связи (Vodafone) прекратил свою временную, наверное, работу на территории республики, возможность дозвониться до своих друзей, родственников (в Украину) – она сохраняется. Понятное дело – тарифы не такие, как внутри сети "Лугаком", и даже это немного дороже, чем звонок в Российскую Федерацию, но, в то же время, это перекрывает ту острую необходимость, которая может возникнуть у наших абонентов», – сказал замдиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров.

Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться возможностью звонить на подконтрольную Украине территорию, необходимо обратиться в центр обслуживания абонентов «Лугаком» или заказать активацию данной услуги по номеру 422.

Формат набора прежний +38(код) номер. Стоимость на городские номера Украины – 11,12 руб. минута. Стоимость на мобильные номера Украины – 15,27 руб. минута.

В луганских соцгруппах оперативно отреагировали на новость:

Денис: «Вообще чокнулись с такими ценами?»;

Роман: «7 гривен за минуту. Годно!»;

Евгений: «Сдохните с этим тариф! Наши бабки еще революцию устроят»;

Женя: «Полчаса поговорил и полпенсии ушло)))))»;

Леонид: «Прям тарифы моей мечты, всегда мечтал по 15 руб / минута звонить. Вот он 2018 год. Спасибо СБУ шнику Пасечнику и торгашу окорочков Санечку, вы самые лучшие дедушки морозы»;

Семен: «Теперь отожмут в пользу "Лугаком" вышки МТС, и связь улучшится, вот для чего "хахлыкабельвзарвали"»;

Юрий: «Твари. Думают не о народе, а о деньгах. С приходом ЛНР ничего не изменилось. Кто против моих слов, то тот зомби в лучшем случае слова. МТС, скорее всего, рубанули наши, что бы все пользовать "Лугакомом". Это бизнес» – Семен: «Изменилось –нас отбросило лет на 20 назад, скоро 8-битные приставки будем доставать с чердаков и картриджи»;

Игорь: «А это законно? В Украине знают, что "Лугаком" под черным флагом дает возможность звонить на Водафон?»;

Елена: «"Лугаком" хоть бы справлялся со звонками внутри сети, а то замахнулись на межгород. Внутри сети в городе абоненты не могут созвониться часами»;

Юрий: «В какую Украину??? Друг другу не можем позвонить))) Насмешили)))».

Как сообщалось ранее, также из «ЛНР» на подконтрольные Украине территории можно звонить со стационарных телефонов, обслуживаемых «Луганской телефонной компанией». Формат набора 0038(код) номер. Здесь стоимость разговора с абонентами местной телефонной сети по Украине – 10 руб. за минуту, а разговоры с абонентами украинских мобильных операторов– 13,5 руб. за минуту.

При этом в «ДНР» местный мобильный оператор «Феникс» предоставляет звонки на подконтрольные Украине территории дешевле, чем «Лугаком» – по тарифу 10 руб. за минуту.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

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