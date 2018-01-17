Vodafone о захвате оборудования на Донбассе: Это могло произойти давным-давно. Новости

Компания «Vodafone-Украина» работает на неподконтрольной территории Донбасса в условиях постоянного риска, захватить оборудование могли в любой момент, но там остались только базовые станции. Об этом в эфире «Громадського радіо», комментируя заявления о возможном рейдерском захвате имущества оператора, рассказала пресс-секретарь «Vodafone-Украина» Виктория Рубан.

«То, что случилось с "Киевстаром" – захват оборудования, могло произойти и с нами, не вчера, не позавчера, а давным-давно. Необходимо понимать, что единственный оператор, который является фактически единственным каналом связи со всем остальным миром, создавать такие условия, чтобы он не оказывал там услуги, – это значит подрывать всяческие контакты с окружающим миром», – говорит она.

По ее словам, захват оборудования не исключен. «Если у кого-то есть такие намерения, то теоретически и практически это можно сделать. Но у нас из "железа" остались только базовые станции, потому что мы понимали, что такое сеть, и что такое работоспособная полноценная сеть, поэтому коммутационное оборудование у нас было перебазировано в соседние с этими территориями области, подконтрольные Украине», – продолжила Рубан.

Представитель оператора отметила, что «Vodafone-Украина» в связи с началом вооруженного конфликта на Донбассе пришлось перенастраивать сеть. «Базовые станции, над ними можно получить контроль, но что вы дальше будете с ними делать – без коммутаторов, без контроллеров, без каких-то других элементов сети? Поэтому у нас коммутация того трафика, который идет из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, идет через Киев, Харьков и другие города», – добавила она.

Как сообщалось ранее, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о рейдерском захвате оборудования Vodafone в «ДНР». Позже появилось заявление «главы ДНР» Александра Захарченко, что на этом мобильном операторе могут ввести «внешнее управление». До этого еще один заместитель министра МинВОТ Юрий Гримчак рассказал о том, что оператор Vodafone может возобновить работу на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей при одном условии – оплата налогов в бюджет Украины.

Напомним, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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