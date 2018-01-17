В Макеевке мужчина всю ночь избивал сожительницу на глазах у детей (Фото) . Новости

В неподконтрольной Макеевке за совершение убийства с особой жестокостью, которое произошло в Советском районе города, задержан мужчина. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что мужчина всю ночь избивал женщину руками, ногами и попавшимися под руку предметами на глазах малолетних детей потерпевшей. «Она приехала, я стал ругаться и допытываться, где она была все это время, тем более она говорила, что должна была получить деньги, а денег у нее не оказалось. Стал скандалить, начал ее бить. Дети просили, чтобы я перестал бить маму, но я был пьян», – говорит задержанный.

По словам «начальника Советского РО полиции» Макеевки Олега Ковальчука, проснувшись утром и убедившись, что сожительница мертва, он пошел к соседке и рассказал ей, что женщина умерла от передозировки наркотиков. «Данную информацию злоумышленник также сообщил в дежурную часть полиции. Действия фигуранта подпадают под санкцию ст. 106 ч. 2 Уголовного кодекса Донецкой народной республики ("умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Санкция предусматривает высшую меру наказания», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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