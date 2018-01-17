В «ЛНР» из-за нагрузок на «Лугаком» начали монтаж нового оборудования. Новости

В «ЛНР» после проблем со связью Vodafone резко возросло число абонентов и нагрузка на сеть, в связи с чем начали монтаж нового оборудования. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил замдиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров.

«Количество абонентов у нас увеличилось на 20%, если говорить в абсолютных количествах – это до 100 тыс. абонентов. Начаты работы по монтажу дополнительного нового оборудования. Кроме того, что мы расширили емкость существующего оборудования, мы приступили к монтажу нового», – говорит он.

По его словам, после установки нового оборудования емкость сети будет увеличена. «Работы уже ведутся, в ближайшее время будут завершены и емкость сети на коммутационном оборудовании будет увеличена в два раза», – утверждает Егоров.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» местный оператор мобильной связи «Лугаком» настроил возможность совершения исходящих звонков в Украину.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone. В компании «Vodafone-Украина» готовы в течение дня восстановить связь на Донбассе при условии предоставления гарантий безопасности ремонтным бригадам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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