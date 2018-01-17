Vodafone готов восстановить связь на Донбассе за день. Новости

Компания «Vodafone-Украина» готова в течение светового дня восстановить связь на Донбассе при условии предоставления гарантий безопасности ремонтным бригадам. Об этом 16 января в эфире «Громадського радіо» заявила пресс-секретарь оператора мобильной связи Виктория Рубан.

По ее словам, с 11 января ситуация со связью на неподконтрольной Украине территории Донбасса остается неизменной из-за повреждений магистрального оптоволоконного кабеля. «То, что время от времени у жителей каких-то городов или поселков появляется связь, это, скорее всего, они попадают в зону действия базовых станций, которые установлены с другой стороны линии разграничения. Поэтому связь очень нестабильна, сигнал очень слабый», – говорит она.

Представитель оператора объяснила основную причину отсутствия связи. «Наш сигнал от мобильного телефона до базовой станции идет по воздуху, по эфиру, а уже информация от базовых станций или между базовыми станциями и прочими телекоммуникационными объектами передается по оптоволокну. Это большие кабели, которые зарываются в землю на глубину 1-1,5 м. О повреждении такого магистрального кабеля и идет речь», – рассказывает Рубан.

Она отметила, что критическая ситуация со связью из-за Vodafone сложилась из-за отсутствия резервных каналов, которые также повреждены. «Единственная возможность – это добраться физически до одного из повреждений такого оптоволокна, который находится не на подконтрольной территории. Есть повреждения линий связи в "серой зоне", при определенных договоренностях, если будут созданы условия, безопасные для нашей ремонтной бригады, мы готовы выехать туда и достаточно быстро ее отремонтировать», – сказала пресс-секретарь оператора.

Рубан добавила, что по оценкам оператора восстановительные работы можно завершить в течение дня. «Мы не знаем, что там за повреждения, и что там сделано было с этим кабелем, но по нашим оценкам, это где-то не более 10-12 часов, светового дня хватит. Мы рассчитываем, что у большего числа абонентов будет возможность пользоваться связью», – добавила она.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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