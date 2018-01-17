В законопроекте о Донбассе нет норм международного права, – Тарута. Новости

Принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» ничего не изменит на международном уровне и не приблизит урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом в эфире парламентского телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины Сергей Тарута.

«Если бы это был исключительно внутренний конфликт, тогда это может быть урегулировано нашим законодательством. Когда это внешний конфликт, мы можем обращаться только к международному праву, международным организациям, а они пользуются только международным законодательством, которое совсем не соответствует тем параграфам, которые здесь написаны», – говорит он.

Нардеп утверждает, что в законопроекте №7163 нет норм международного права, а политики манипулируют терминологией. «Тут написано, что Украина осуществляет эффективный контроль на оккупированной территории. В доктрине международного права нет такой терминологии. Мы постоянно дискутировали с юристами международного права и ООН, и Совета Европы, и с теми, кто занимается конфликтами. Они говорят, что нет ни одного пункта, который бы соответствовал международной практике, который мы могли бы применять для того, чтобы защитить интересы физического лица, как на оккупированной территории, так и тех, ко выехал, юридического лица и государства», – продолжает Тарута.

По его мнению, стратегия по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе должна быть разработана в глобальном масштабе с участием стран «нормандского формата». «У нас есть одна возможность – мир через дипломатию, мир через переговоры. От того, что мы тут что-то примем, это ничего не изменит на международном уровне. Мы понимаем, что это конфликт геополитический. Это конфликт между Западом и Россией, к сожалению, страдает тут Украина. Нужно согласовать это и с Германией, и с Францией. То, что мы делаем, с ними не согласовано. Они скажут: "Это ваше право". Но это не приведет к миру», – считает он.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжают сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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