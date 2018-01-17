В Ужгороде переселенцев интегрируют в местные громады. Новости

В Ужгороде (Закарпатская обл.) стартовал проект «Сокоти свій Вариш» Международной организации миграции (МОМ). Он направлен на сплочение общественности и переселенцев, которых в центре Закарпатья проживает 1200 человек.

Для переселенцев и местных жителей будут проводиться мастер-классы, психологические тренинги и оживленные дискуссии. По словам руководителя проекта «Сокоти свій Вариш» Валентины Митровций, на протяжении 6 месяцев 2018 года будут проведены различные мероприятия по трем направлениям – экология, досуг и коммуникации.

В рамках проекта планируются также тренинги, связанные с неформальным образованием. Серия психологических тренингов будет состоять из 6 сеансов. Они будут посвящены, в основном, развитию коммуникационных навыков, работе с конфликтами и направлены на развитие взаимопонимания.

По словам одного из тренеров Квитославы Бачинской, также в рамках проекта запланированы два массовых мероприятия. «Один – это фестиваль семей, к Международному дню семьи. Второй – ко Дню защиты детей. Будет большой праздник для детей на открытом воздухе. Также мы хотим проводить мастер-классы по рукоделию с различными техниками и по мыловарению», – рассказала тренер.

Как отмечает управляющая делами исполкома Ужгородского городского совета Елена Макара, местные власти поддерживают любые мероприятия, направленные на развитие громад и адаптации переселенцев из Донбасса в обществе. «Это очень хороший объединяющий проект, который в итоге поможет переселенцам чувствовать себя своими в этой громаде», – сказала она.

Основная целевая аудитория проекта – это внутренне-перемещенные лица, дети и молодежь, люди пожилого возраста, волонтеры, ветераны АТО и их семьи.

По материалам видеосюжета «Телекомпании М-Студио»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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