Никчемные правки: В БПП считают, что дата начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе не важна. Политика

В Верховной Раде Украины большинство поправок, внесенных в законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», являются чисто техническими для того, чтобы провалить голосование по документу. Об этом в эфире парламентского телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна.

«Я поясню, в чем никчемность. Если речь о Крыме, то вопрос доказан, потому что признала сама Россия, и это – факт. А, когда речь идет о Донбассе, это еще надо доказывать нам в суде. Если мы подаем иск против России в международный суд, в суде Россия будет обвиняемая сторона, и мы должны будем это доказывать», – говорит он.

Он прокомментировал одно из предложений, которым предлагалось считать датой оккупации Донбасса захват Донецкой и Луганской областных государственных администраций. «Есть в международном законодательстве четкое определение – что такое оккупация. Это, когда там установлена власть, например, России. Я могу сказать, что там "правительства ЛНР/ДНР" от России, марионеточные и зависимые, но они из местных жителей», – отмечает Барна.

Нардеп назвал и другие признаки, которые не попадают под определение оккупации. «Второй момент – отряды ополченцев, которые были вначале, это была не российская кадровая армия, которая была введена только под Иловайском. Третий момент – может там распространяется законодательство России? Наверное, нет. Может там юрисдикция и суды России? Но они имеют свои трибуналы», – сказал он.

Политик подчеркнул, что дата на самом деле не важна, ее будет устанавливать международный суд на основании представленных Украиной доказательств вооруженной агрессии на Донбассе, но нужен закон, на который можно было бы опираться. «Нам нужно начинать с нашего национального законодательства, но привязывать к международной юрисдикции, потому что мы эти вопросы будем решать только с помощью международной юрисдикции. Сам факт даты и числа закон не устанавливает, законом должны быть предусмотрены признаки того или иного преступления», – заявил Барна.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжат сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: