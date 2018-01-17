Когда началась война? Нардеп о начале вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Новости

В Верховной Раде Украины ведутся дискуссии по законопроекту №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в отношении даты начала агрессии Российской Федерации на Донбассе и крайне важно обозначить в законе эту дату правильно. Об этом в эфире парламентского телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины от Радикальной партии Олег Куприенко.
«Все помнят, когда началась Великая Отечественная война? В Киеве, когда началась? В Чернигове, когда началась? В Москве, когда началась? Говорим, что началась, когда перешли границу. Все мы знаем, когда перешли, и отсчитываем, что война началась тут. Тут [на Донбассе] мы можем сказать, когда перешли границу? Нет», – говорит он.
По его словам, в случае неточности в законе Украине, будет сложно доказать что-либо в международных судах. «Сейчас мы напишем, что Россия начала свою агрессию такого-то числа, и это оккупация от такого-то числа, а потом придем в Международный суд, а там нам: "Нет, ребята, не в это, а оказывается через два дня, вы ошибались". Поэтому вопрос даты – очень серьезный. Мне не должны из-за политических лозунгов потерять юридическую суть документа», – заявил Куприенко.
Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.
6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.
Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.
Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжат сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Никчемные правки: В БПП считают, что дата начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе не важна
- Нормы об ответственности за участие в «ДНР» и «ЛНР» в законе о реинтеграции Донбасса не будет
- Порошенко: Закон о реинтеграции должен стать сигналом для Донбасса и Крыма
- После дождичка, в четверг: Парубий спрогнозировал принятие закона по Донбассу
- Жебривский о законопроекте по реинтеграции Донбасса: Не АТО, а военная операция
- Изъятие без компенсации – модель военного положения на Донбассе
- Будет, как в Марьинке: Жебривский о военном положении и ущемлении прав жителей
- Законопроект о реинтеграции Донбасса: Тука рассказал, что изменится для граждан
- Ветировать закон о реинтеграции Донбасса – в интересах президента Украины, – правозащитники
- Закон о реинтеграции Донбасса: Три зоны и ужесточение режима пропуска
- Закон о реинтеграции Донбасса может спровоцировать новую волну переселенцев, – правозащитники
- Правозащитники назвали возможные риски законопроекта о реинтеграции Донбасса (Инфографика)
- Законопроект о Донбассе вводит режим военного положения в Украине
Комментарии