Когда началась война? Нардеп о начале вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Новости

В Верховной Раде Украины ведутся дискуссии по законопроекту №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в отношении даты начала агрессии Российской Федерации на Донбассе и крайне важно обозначить в законе эту дату правильно. Об этом в эфире парламентского телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины от Радикальной партии Олег Куприенко.

«Все помнят, когда началась Великая Отечественная война? В Киеве, когда началась? В Чернигове, когда началась? В Москве, когда началась? Говорим, что началась, когда перешли границу. Все мы знаем, когда перешли, и отсчитываем, что война началась тут. Тут [на Донбассе] мы можем сказать, когда перешли границу? Нет», – говорит он.

По его словам, в случае неточности в законе Украине, будет сложно доказать что-либо в международных судах. «Сейчас мы напишем, что Россия начала свою агрессию такого-то числа, и это оккупация от такого-то числа, а потом придем в Международный суд, а там нам: "Нет, ребята, не в это, а оказывается через два дня, вы ошибались". Поэтому вопрос даты – очень серьезный. Мне не должны из-за политических лозунгов потерять юридическую суть документа», – заявил Куприенко.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжат сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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