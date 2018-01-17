В «военкомате ДНР» рассказали, зачем рассылают повестки. Новости

В «ДНР» заявляют, что не готовят мобилизацию, а «военкоматы» проводят плановые мероприятия по проверке мужчин. Об этом 16 января сообщил «военный комиссар республики» Александр Мальковский, передают интернет-ресурсы НКТ*.
«Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан», – уверяет Мальковский.
Также он утверждает, что такая процедура проводится в «ДНР» ежегодно.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» мужчинам начали приходить повестки.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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