Vodafone рассматривает возможность возврата денег абонентам Донбасса . Новости

Компания «Vodafone-Украина» готова вернуть деньги абонентам неподконтрольного Донбасса, списанных с их счетов в период, когда мобильная связь не работала, но для начала ее нужно восстановить. Об этом 16 января в эфире «Громадського радіо» заявила пресс-секретарь оператора Виктория Рубан.

«Это, не то, чтобы форс-мажорная, эта ситуация чрезвычайная, эта ситуация очень болезненная, мне кажется, должна быть найдена возможность сделать ремонт и возобновить связь… У нас сейчас задача № 1 – это восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств, а потом уже будем принимать решение. Не исключается [такая возможность] и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – прокомментировала она.

По ее словам, аварийных ситуаций у оператора случается очень много. «Мы здесь даже не ведем счет убыткам, мы понимаем, что эта наша некая ответственность перед абонентами и клиентами, поэтому для нас это даже не вопрос денег, и не вопрос убытков», – сказала Рубан.

Как сообщалось ранее, компания «Vodafone-Украина» готова в течение светового дня восстановить связь на Донбассе при условии предоставления гарантий безопасности ремонтным бригадам.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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