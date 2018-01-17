Vodafone рассматривает возможность возврата денег абонентам Донбасса . Новости

Компания «Vodafone-Украина» готова вернуть деньги абонентам неподконтрольного Донбасса, списанных с их счетов в период, когда мобильная связь не работала, но для начала ее нужно восстановить. Об этом 16 января в эфире «Громадського радіо» заявила пресс-секретарь оператора Виктория Рубан.
«Это, не то, чтобы форс-мажорная, эта ситуация чрезвычайная, эта ситуация очень болезненная, мне кажется, должна быть найдена возможность сделать ремонт и возобновить связь… У нас сейчас задача № 1 – это восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств, а потом уже будем принимать решение. Не исключается [такая возможность] и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – прокомментировала она.
По ее словам, аварийных ситуаций у оператора случается очень много. «Мы здесь даже не ведем счет убыткам, мы понимаем, что эта наша некая ответственность перед абонентами и клиентами, поэтому для нас это даже не вопрос денег, и не вопрос убытков», – сказала Рубан.
Как сообщалось ранее, компания «Vodafone-Украина» готова в течение светового дня восстановить связь на Донбассе при условии предоставления гарантий безопасности ремонтным бригадам.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.
По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС: Версии жителей и «властей»
- Неподконтрольный Донбасс может остаться без мобильной связи МТС
- В Донецке сумасшедшие очереди за карточками мобильного оператора «ДНР» (Фото)
- МинВОТ поддерживает Vodafon в возобновлении работы на Донбассе
- Ходаковский о будущем МТС в «ДНР»: Не хочу нервировать жителей, но...
- В «ЛНР» пояснили, как можно звонить в Украину
- В «ДНР» доступен украинский мобильный оператор «Интертелеком»
- «ДНР» просит ОБСЕ помочь с ремонтом кабеля оператора Vodafone
- В «ДНР»: Как жители дозваниваются с «Феникса» в Украину (Дополнено)
- В «ДНР»: Из-за ажиотажа со стартовыми пакетами «Феникса» активизировались мошенники
- Разорвали по живому: Тука заявил о рейдерском захвате Vodafone в «ДНР»
- В «ДНР» Vodafone пошел по стопам Life?
- Связи нет, но вы платите: Vodafone снимает с абонентов Донбасса 3 грн в день
- В «ДНР» Захарченко пригрозил «отжать» Vodafone
- В «ДНР» хотят построить радиомост, чтобы возобновить связь Vodafone
- «Феникса» нет, но вы держитесь: В Донецке с утра занимают очереди за стартовыми пакетами
- Vodafone сделал официальное заявление по Донбассу
- На фото она звонит, значит и я смогу! В «ЛНР» протестировали «Лугаком» (Фото)
- В «ЛНР»: «Лугаком» тоже настроил звонки в Украину
- Охота на МТС в Донецке: Где дозванивались 16 января (Адреса)
- Ситуацию с Vodafone на Донбассе рассмотрят в Верховной Раде
- Vodafone готов восстановить связь на Донбассе за день
Комментарии