Россия может использовать законопроект о Донбассе против Украины, – Тарута. Новости

Принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» может быть использовано Россией против Украины на международном уровне, а акцент на признании РФ агрессором – манипуляции. Об этом в эфире парламентского телеканала «Рада» заявил народный депутат Украины Сергей Тарута (на фото).

«Россия может это использовать, что это абсолютно не согласовано с нашими международными партнерами: ни с Германией, ни с Францией, ни с Америкой, которая присоединилась к переговорам, а сегодня мы, к сожалению, не ведем прямые переговоры с РФ, как со стороной-агрессором», – говорит он.

По его мнению, законопроект №7163 также может усугубить ситуацию внутри Украины, а громкие заявления политиков о признании России страной-агрессором - манипуляции. «Сам смысл этого закона – дать больше полномочий президенту. Но у президента достаточно полномочий, для того, чтобы прекратить огонь… 27 января 2015 года мы приняли постановление, в которой назвали Россию агрессором, обратились в ООН, ПАСЕ и НАТО за помощью в урегулировании конфликта», – напомнил Тарута об официальном обращении Верховной Рады к международному сообществу.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжат сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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