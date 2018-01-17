Сводка из зоны АТО за 16 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих получили боевые травмы. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении противник в темное время суток из минометов калибром 120 мм выпустил 3 мины этого калибра по силам АТО у населенного пункта Водяное на Приазовье.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а из миномета калибром 82 мм незаконные вооруженные формирования вели огонь по силам АТО у Троицкого.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под обстрел попали районы 6-ти населенных пунктов».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.