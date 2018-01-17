От обстрелов до искателей меди: Представитель Vodafone о повреждениях на Донбассе. Новости

Компания «Vodafone-Украина» находится в ситуации нестабильной работы сети не один год и возможность ремонтировать поврежденное оборудование на неподконтрольной территории Донбасса есть не всегда. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала пресс-секретарь мобильного оператора Виктория Рубан.

«Если говорить о тех базовых станциях и той сети, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, то где-то 30%, а может уже и больше, базовых станций, находятся в нерабочем состоянии. Потому что мы не можем туда выезжать, ремонтировать базовые станции, обслуживать их, технически обеспечивать», – говорит она.

Представитель оператора сообщила, что причины поломки оборудования на неподконтрольном Донбассе и, как следствие – перебои со связью, разные. «Время от времени у нас случаются ситуации, когда кабель перебивается или повреждается: иногда в ходе боевых действий, иногда это акты вандализма, иногда, когда даже не мошенники, а воры просто ищут медь и перерубают кабель. Мы такие случаи или ликвидируем, или пускаем трафик по обходным каналам, но в данном случае произошло совпадение, когда у нас нет этих обходных каналов, поэтому надо ремонтировать то, что мы можем отремонтировать», – рассказала Рубан.

Она отметила, что на подконтрольной Украине территории компания устраняет поломки быстро. «Есть наши собственные каналы, которыми мы пользуемся. Мы и другие операторы пользуемся и своей оптикой, и арендуем. Иногда, если это арендованные каналы связи, то подрядчики устраняли эти поломки. Если эта поломка находилась на подконтрольной территории, мы это устраняем достаточно быстро, в течение нескольких часов», – добавила пресс-секретарь оператора.

Как сообщалось ранее, компания «Vodafone-Украина» готова в течение светового дня восстановить связь на Донбассе при условии предоставления гарантий безопасности ремонтным бригадам и рассматривает возможность возврата денежных средств за период, когда связь не работала.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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