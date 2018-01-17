В «ДНР» автобус из Ростова попал в ДТП: Есть пострадавшие. Новости

В «ДНР» рейсовый автобус, следовавший из Ростова-на-Дону (РФ) в Донецк, попал в дорожно-транспортное происшествие, пострадали 2 человека. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

По данным пресс-службы, ДТП произошло 16 января в городе Снежное по улице Казарцева. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Ростов-на-Дону – Донецк», не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Также сообщается, что в результате происшествия пострадали двое пассажиров. Пострадавшие – жительницы Снежного 1958 и 1972 годов рождения – доставлены в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

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