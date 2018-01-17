СБУ задержала сбежавшего вооруженного военнослужащего-контрактника . Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Запорожье военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, который планировал перейти на сторону врага. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пропаганде о якобы «лучших» перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения. Оперативники спецслужбы задержали дезертира в Запорожье в одной из квартир, где он скрывался. Во время проведения обыска в его временном помещении сотрудники СБ Украины изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра.

Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья. С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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