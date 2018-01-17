В зоне АТО подорвалась техника ВСУ: Есть погибшие и раненые. Новости

Сегодня, 17 января, в зоне боевых действий на неизвестном взрывном устройстве подорвалась техника украинских военнослужащих – двое бойцов погибли, еще пятеро получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы. По данным пресс-центра, состояние их здоровья – удовлетворительное. Все пострадавшие были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работает оперативная группа штаба АТО. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих получили боевые травмы.

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