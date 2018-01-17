Медицина третьего уровня: Как идет ремонт в областной больнице в Мариуполе (Фото) . Новости

В 2017 году Донецкая областная больница переехала в Мариуполь, она работает на базе городской больницы №2. Для полноценного функционирования медицинского учреждения в здании решили провести реконструкцию: термомодернизацию и капитальный ремонт корпусов. Из бюджетов разных уровней на это выделили 112 млн грн, еще 250 млн грн закупят оборудование.

По словам главного врача Донецкой областной больницы Ольги Голубченко, сейчас идет ремонт в операционном блоке и отделении экстренной медицины. «Это будет новое современное отделение, которое будет соответствовать всем европейским стандартам. Из операционного блока половина не работает, половина операционных на сегодняшний день в ремонте, а оперировать нужно. Работать очень тяжело», – говорит она.

Завершить ремонтные работы планируют в марте. Как отметил в ходе своего визита в Мариуполь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, по окончании работ в городе будет работать медицинское учреждение третьего уровня, на базе которого сейчас также создается современный кардиологический центр. «До конца года качество медицинских услуг для жителей Мариуполя и прилегающих населенных пунктов улучшится», – сказал он.

По материалам видеосюжета «UA TV» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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