Россия массово депортирует в Украину гражданских и бывших «ополченцев» . Новости

На фото: В. Мотков и Н. Трегуб после окончания суда по депортации

Россия массово депортирует в Украину гражданских беженцев из Донбасса, а также бывших «ополченцев», воевавших на стороне «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщается в открытом обращении российской организации «Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины», в 2017 году ужесточилась ситуация с продлением статуса временного убежища для украинских беженцев, органы МВД РФ по вопросам миграции массово отказывают в продлении этого статуса, «и это ставит людей в безвыходное положение».

«За этим отказом незамедлительно следует решение об административном нарушении за превышение срока 90 дней пребывания, а затем выносится решение о депортации людей, потерявших свое жилище от обстрелов или уехавших от политических репрессий... Таких случаев многие сотни и тысячи, и ситуация только ухудшатся», – говорится в обращении.

Здесь же приводятся несколько таких примеров.

Так, 4 декабря 2017 года в Ноябрьске было вынесено судебное решение о депортации украинского беженца из Донбасса Константина Шевелева, которому в 2016 году отказали в продлении статуса временного убежища, «а сейчас вообще лишили его права проживать с женой и дочкой, которые имеют статус временного убежища».

6 декабря в Ноябрьске вынесено решение о депортации еще одного члена семьи Шевелева – старшей дочери Лалиты Ефремовой, «ситуация у которой осложняется тем, что в эвакуации из-под обстрела она утеряла свои документы и проживала в России по заключению об идентификации личности, и после утраты статуса временного убежища вообще не имеет на руках документов, чтобы покинуть Россию».

«В неразрешимой ситуации оказалась Юлия Анатольевна Тимошенко, 1971 г. р., беженка из Донбасса, чья квартира полностью разрушена снарядом. С 2015 года она живет вместе с дочерью-школьницей в России. В этом году ее паспорт Украины стал недействительным в связи с невозможностью вклеить фотографию, которую полагается вклеивать по достижению 45 лет. В связи с преследованиями на Украине Юлия Анатольевна Тимошенко не может выехать в Украину для обновления паспорта», – уточняется в обращении.

Раменское управление по вопросам миграции от 27 декабря года отказало школьнице Кукенко К.А. в продлении возможности проживания на территории России. «Девочка школьного возраста является дочерью активной участницы Антимайдана в Украине Э. Кукенко, которая покинула Украину после событий 2014 года. Мать девочки проживает на территории Российской Федерации легально, имеет разрешение на работу, зарегистрирована по месту пребывания, однако она не имеет возможности вернуться на Украину из-за опасности политических преследований, а ее малолетняя дочь не может проживать на Украине самостоятельно, поскольку не имеет там опекунов», – продолжают в Союзе.

Также стало известно о новых фактах судебных решений по депортации из России членов незаконных вооруженных формирований, воевавших на стороне «ДНР» и «ЛНР».

15 января 2018 года в городе Реутове (Московская обл.) был задержан 28-летний Николай Трегуб – «ополченец ДНР» родом из Винницы. «Однополчане» Трегуба уточняют, что он «служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию», находится в базе «Миротворца».

В день задержания решением Реутовского городского суда Трегуб определен к принудительной депортации из РФ, т.к. не имел законного права находиться на территории России.

Как отмечается в решении суда, еще 13 декабря 2016 года Гагаринский районный суд Москвы признал Трегуба виновным в совершении административного правонарушения и «подвергнул к штрафу в размере 5000 руб. с административным выдворением путем контролируемого самостоятельного выезда Трегуба Н. за пределы РФ в течение 5 дней… за счет своих средств». После обжалование данное постановление вступило в силу 8 февраля 2017 года.

Однако Трегуб не покинул Россию, в результате чего был задержан 15 января 2018 года в Реутове. Реутовский городской суд не нашел смягчающих обстоятельств и приговорил Трегуба к штрафу в 5000 руб. с административным выдворением из РФ, а также запрету на въезд в Россию в течение 5 лет. До факта выдворения бывший «ополченец» будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Егорьевске.

12 января 2018 года в городе Адлере сотрудниками полиции для проверки регистрации РФ были задержаны бывшие «ополченцы» Виталий Мотков (1976 г.р., уроженец Луганской области, проживал в Краматорске Донецкой обл.) и Максим Малый (1991 г.р., уроженец Красного Луча, Луганская обл.). В связи с тем, что они не оформили в необходимое время регистрацию на право пребывания в стране (т.е. находились в России незаконно), Адлерский районный суд г. Сочи постановил наложить на Малого и Моткова штраф по 2000 руб. с каждого «с административным выдворением за пределы РФ». До факта выдворения они будут содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Новоукраинское Краснодарского края.

После решения суда Мотков (кличка «Моток») написал заявление на предоставление политического убежища следующего содержания:

Отметим, что депортация из России производится по месту прописки, т.е. представители незаконных вооруженных формирований будут переданы правоохранительным органам Украины.

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