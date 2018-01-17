На Донетчине мужчина хранил дома гранаты (Фото). Новости

У жителя Ясиноватского района изъяты гранаты. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Сотрудники Дружковского отделения полиции получили информацию о том, что 73-летний житель поселка Новобахмутовка Ясиноватского района хранит боеприпасы. Во время обыска в домовладении полицейские обнаружили и изъяли 2 гранаты РГД-5, корпус Ф-1, а также запалы.

По словам мужчины, боеприпасы он нашел 3 месяца назад в поле. В качестве «сувенира» принес их домой. Несколько раз он хотел избавиться от взрывоопасных предметов, однако так и не решился.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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