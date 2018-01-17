На дорогах Донетчины за сутки 1 человек погиб и 5 травмированы (Фото). Новости

За сутки в Донецкой области произошло 5 ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

В полиции напоминают, что ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: снег с дождем, на дорогах гололедица.

На дорогах Донецкой области в составе групп реагирования патрульной полиции несут усиленную службу более 500 полицейских. Группы блокируют опасные участки дорог, обеспечивают беспрепятственную работу спецтехники и оказывают помощь водителям, которые попали в снежные заносы.

Несмотря на непогоду, водители и пешеходы нарушали правила дорожного движения, создавая аварийно-опасные ситуации. За сутки группы обнаружили 83 нарушения. Полицейские остановили 8 граждан, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители отстранены от управления автомобилем, в отношении них составлены административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

В полиции также рассказали о пострадавших в ДТП. В частности, 16 января в Константиновке под колесами автобуса погиб 80-летний пешеход. А в Мирнограде водитель автомобиля «ВАЗ» на заснеженной дороге не справился с управлением во время маневра и врезался в рейсовый автобус. Он и 2 пассажира легковушки получили травмы.

Всего же, по данным пресс-службы, за сутки в ДТП один человек погиб, 7 были травмированы.

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