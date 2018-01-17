В «республиках» арестовывают вернувшихся в «Л/ДНР» после обмена пленными, – штаб АТО . Новости

В «республиках» начато преследование и аресты лиц, вернувшихся в «Л/ДНР» после обмена пленными. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«По данным разведки штаба АТО, на территориях псевдореспублик начато преследование, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную "ДНР" после обмена пленными. Сотрудники так называемого "МГБ ДНР" инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами», – говорится в сообщении.
«В частности, 28 декабря 2017 года задержан гражданин С. Сиренко, 1984 года рождения, который был передан в "республику" в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 года этим же "ведомством" были задержаны члены "Союза военнопленных и политзаключенных Донбасса" Максим Гармаш и Сергей Бабич», – добавляют в пресс-центре.
Также там сообщили, что в «республиках» осуждают экс-пленных на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.
Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».
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