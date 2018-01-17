Переселенцам нужно искать информацию по вопросам жилья на сайте МинВОТ, – Тука. Новости

Переселенцам не стоит доверять слухам о жилье для внутренне перемещенных лиц. Необходимо ориентироваться на официальную информацию на сайте Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сегодня, 17 января, сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам замминистра, на проведенном личном приеме граждан все вопросы касались жилья. «Личный прием граждан. Все вопросы людей – обеспечение жильем. Некоторые из посетителей ссылаются на информацию, которую распространяют некоторые "общественные активисты": иностранцы выделили тьму бабла, которое разворовано! Приходится вместе с посетителями садиться к компьютеру и вместе смотреть на реальную информацию о "тьме бабла"», – написал Тука.

«У людей – разочарование. Но разочарование не тем, что ими откровенно манипулируют "активисты", а отсутствием "тьмы бабла". Вынужден еще раз обратиться к переселенцам. Уважаемые! Прежде чем отправляться в Киев (сегодня были люди из Хмельницкого, из Борисполя, из Славянска), зайдите на сайт министерства и ознакомьтесь. Ведь это намного проще, чем получать информацию в Киеве», – добавил он.

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