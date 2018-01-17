Мировому сообществу понятно, что Россия участник конфликта на Донбассе, – нардеп. Новости

Россию определяет страной-агрессором не украинское законодательство, а международные договора и международные документы. Об этом в эфире телеканала «UA TV» заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Понятна позиция Российской Федерации, она пытается каким-то образом удержать позицию миротворца, наблюдателя во всем этом процессе, и не хочет признавать себя стороной конфликта. Для того, чтобы не признавать сторону конфликта, нужно подменить сторону конфликта, и сказать: "Вы же воюете с непризнанными республиками, у вас гражданский конфликт"», – говорит она.

По ее словам, позиция международного сообщества по конфликту на Донбассе четкая и понятная. «И для Украины, и для всего мира понятна позиция: Российская Федерация – оккупант, и Российская Федерация – сторона конфликта. И это доказывает иск, который подала Украина в Международный суд в Гааге, где определяется стороной конфликта, ответчиком Российская Федерация», – продолжила Веселова.

По ее словам, в условиях, когда Украина не разорвала дипломатические отношения, война не объявлена и идет торговля с Россией, на международном уровне считают, что войны нет. «Для всех остальных стран эти внешние признаки – неразорванные дипломатические отношения, ведение торговых отношений именно с Россией, не с оккупированными территориями, а именно с Россией, это признаки того, что между нами все хорошо, у нас войны нет. Когда война не гражданская, а война, которая касается внешней агрессии, здесь не действует внутреннее законодательство», – добавила нардеп.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжают сегодня, а принять окончательно планируют в четверг, 18 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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