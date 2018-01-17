Медики ВСУ за год получили 40 медицинских «Хаммеров» и 100 санитарных авто. Новости

В 2017 году для нужд медицинской службы Вооруженных сил Украины поставлены 30 бронированных медицинских машин, 100 санитарных авто «Богдан», получено 40 медицинских «Хаммеров». Об этом 16 января сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает «Правительственный портал».

«В 2017 году по государственному заказу для нужд медицинской службы Вооруженных сил Украины поставлено 30 единиц бронированных медицинских машин МТ-ЛБ С, 100 санитарных автомобилей типа "Богдан". В рамках оказания партнерами международной технической и гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины получено 40 автомобилей "скорой медицинской помощи" типа Хаммер. Это все – специализированная медицинская эвакуация и наращивание возможностей нашей тактической медицины», – рассказал Петренко.

Он отметил, что в прошлом году сформирован единый орган управления медицинским обеспечением, что будет способствовать повышению качества медицинского обеспечения ВСУ.

Также в 2017 году наращены возможности стабилизационных медицинских пунктов механизированных бригад, уменьшена этапность в оказании квалифицированной медицинской помощи, в батальонах за счет усиления санинструкторов профильными врачами улучшается оказание медицинской помощи непосредственно на местах, вблизи районов ведения боевых действий. Кроме того, гражданские лечебные учреждения усилены врачебно-сестринскими бригадами и специализированными военными врачами, продолжается подготовка инструкторов по тактической медицине.

Также Анатолий Петренко сообщил, что в 2017 году в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Украины прошли лечение и реабилитацию около 11 тыс. человек. Он также отметил, что в конце 2017 года был открыт Реабилитационный центр для военнослужащих на Спортивно-учебной базе Министерства обороны Украины «Тисовец» на Львовщине. «Теперь этот объект Министерства обороны Украины – не только центр зимних видов спорта международного значения, но и отделение психологической и физкультурно-спортивной реабилитации для участников АТО», – сообщил заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, что волонтеры рассказали о медобеспечении военнослужащих в зоне АТО.

Читайте также: