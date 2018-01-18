Есть требование: В «ДНР» при продаже квартиры должен явиться собственник. Новости

В «ДНР» нет механизма установить владельца квартиры, если собственник находится за пределами «республики». Как сообщает местная газета, об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Мы баз данных не видим, Украина их отрезала. Мы реально не видим, кто собственник этой недвижимости. Не хочу называть фамилий, но приезжают люди с документами, говорят, моя квартира. Там действительно есть "вытяг", есть все на эту квартиру. Проходит буквально две недели, приезжает другой человек точно с таким "вытягом" на ту же квартиру. Вопрос: кому мы должны верить? Первому? Второму? Завтра третий появится. А послезавтра приедет собственник, скажет, что вообще никому не продавал. Что мы в этом случае должны делать?», – задается вопросом Тимофеев.

Он подчеркнул, что если пустить данный вопрос на самотек, то этим воспользуются аферисты. «Найдутся жулики разного разлива, которые воспользуются неопределенностью и отсутствием единых баз, а потом, представьте, какой объем работы – доказывать, что я никому квартиру не продавал», – продолжил «министр».

При этом Тимофеев подчеркнул, что ситуация стабилизируется, «как только базы данных будут объединены». «Когда ситуация восстановится, столицей станет город Донецк, тогда эта проблема глобально будет решена. Пока нет четкого механизма, как защитить собственников от того, что они могут потерять свою недвижимость. А кому что доказывать? Ну, были документы, легальные и легальные», – заявил он.

«Министр» добавил, что сейчас у «ДНР» нет механизма проверки – действительно ли это был «вытяг», выданный нотариусом, или «это просто сели, на печатной машинке напечатали и нам привезли».

«Есть требование: собственник, который продает, должен сам появиться и показать: ребята, это действительно я, вот мои документы, право собственности. В этом случае процедура упрощается, а в остальных она сложная», – резюмировал Тимофеев.

Как сообщалось ранее, в «Донецкой народной республике» «легализацию» недвижимости продлили до 31 декабря 2018 года.

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