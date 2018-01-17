Какой реальный статус «ЛНР и ДНР» даст закон о реинтеграции Донбасса. Новости

Вчера, 16 января, Верховная Рада не проголосовала за поправку в законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса, которой «ЛДНР» признавались террористическими организациями. Относительно «непризнания» Радой «ЛДНР» террористическими организациями, высказался подполковник запаса, координатор группы «Информационный сопротивление», народный депутат от партии «Народный фронт» (НФ), член рабочей группы по подготовке законопроекта о реинтеграции Дмитрий Тымчук сегодня, 17 января, на своей странице в Facebook.

«Во-первых, Рада признала "ЛДНР" террористическими организациями еще в январе 2015 г. Тогда это решение было полностью обоснованным: множество бандформирований "ЛДНР", получая помощь от России, тем не менее на тот момент по факту не были оргштатными структурами Вооруженных сил России. Статус террористических для них был более чем уместен. Так что такое решение Рады есть, ему уже 3 года, и никто его не отменял. Во-вторых, сегодня ситуация изменилась. Все формирования местных боевиков, российских наемников, подразделений ВС РФ на Донбассе входят в состав корпуса российских оккупационных войск – а именно, в "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР", которые находятся в оперативном подчинении штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Т.е. на сегодня по факту – это организационно-штатные структуры ВС РФ, составляющая оккупационных войск, т.е. ОККУПАНТЫ. Вбивать в законопроект, который устанавливает переформатирование АТО и констатирует факт оккупации Россией части Донбасса, статус "ЛДНР" как террористов – не просто не соответствует нынешним реалиям, но и размывает статус оккупационных войск РФ. Ведь тогда мы даем повод Москве говорить: вот видите, Украина говорит о каких-то там своих террористах в лице "ЛДНР", причем здесь Россия?» – пишет Тымчук.

Он резюмирует, что нынешний реальный статус у «ЛДНР» – это оккупационные войска и оккупационные администрации России. «Именно это и зафиксировано в законопроекте №7163, который, я искренне надеюсь и верю, завтра будет принят Радой», – пишет Тымчук.

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