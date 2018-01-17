Мобильная связь Украины с неподконтрольным Донбассом может быть восстановлена уже завтра. Новости

Комитет ВР Украины по правам человека сегодня, 17 января, на своем заседании рассмотрел вопрос о возможности восстановления мобильной связи на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

«Уже несколько дней люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, не имеют возможности общаться со своми родственниками и близкими. Это почти два миллиона наших граждан. Это чрезвычайная ситуация, которая должна быть решена немедленно», - подчеркнул председатель комитета Григорий Немыря.

11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, к ребрендингу известный как «МТС-Украина», перестал работать на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. По сообщению технического персонала оператора, связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.

Директор по корпоративному управлению и контролю ЧАО «ПФ УКРАИНЫ» (Vodafone) Олег Проживальский, присутствовавший на заседании комитета, сообщил, что кабели компании на неподконтрольной территории вышли из строя, и она была вынуждена обратиться к СММ ОБСЕ с просьбой содействовать в помощи провести ремонтные работы на упомянутых территориях. «Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена», - сказал он, сообщив, что мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.

Кроме того, 9 января в Комитет обратилась общественная организация «Донбасс-SOS» относительно неправомерных действий оператора мобильной связи Vodafone в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а именно изменения мобильного тарифа в декабре прошлого года без альтернативы выбора другого тарифа в одностороннем порядке для граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории.

В этой связи Олег Проживальский сообщил, что изменение тарифов связано с вопросом использования торговой марки, но они не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случае переплаты будут осуществлены перерасчеты.

По результатам обсуждения на заседании было решено, что председатель комитета Григорий Немыря обратится к СММ ОБСЕ и экспертам социально-экномической подгруппы Трехсторонней контактной группы по поводу информации об обсуждении проблемы на заседании и будет просить способствовать скорейшему восстановлению мобильной связи между гражданами Украины, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения.

В социальных сетях сразу начали обсуждать эту информацию.

Дмитрий Дмитрий: «Представник оператора поділився ексклюзивною інформацією, що вдалося отримати доступ до місця пошкодження кабелю на окупованих територіях і до 12:00 години 18.01.2018 єдиний мобільний оператор для 2 млн абонентів має відновити постачання послуг»;

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С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone, однако нет подтверждения безопасности со стороны «ДНР».

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