В рядах ВСУ несколько лет служил «наш агент», – «МГБ ЛНР» (Фото). Новости

В «МГБ ЛНР» заявили о том, что «ведомство вывело из-под прикрытия» своего «агента», который 3 года служил в зенитно-ракетных войсках Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в видеоролике, распространенном сегодня, 17 января, пресс-службой «министерства госбезопасности ЛНР».

Как отмечает пресс-секретарь «ведомства» Евгения Любенко, экс-начальник отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973, расположенного в городе Краматорске, Иван Хижняк на протяжении 3 лет занимался сбором секретной информации в пользу «Луганской народной республики». Он был «завербован и внедрен» в подразделение ПВО Вооруженных сил Украины в 2014 году.

Сообщается, что «агент» передавал всю информацию об обстановке в зоне проведения антитеррористической операции и планах ВСУ.

«Решение о выводе нашего агента было принято в связи с поступившей от источника в СБУ информации о предстоящей проверке, связанной с возможной утечкой секретных данных из дивизиона», – заявила Любенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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