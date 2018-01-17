Кабин должен обнародовать убытки от блокады Донбасса, – Геращенко. Новости

Кабинет министров Украины должен предоставить точную цифру убытков от экономической блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщив об этом сегодня, 17 января, в Facebook.

«Еще раз требую от правительства предоставить точную цифру и фактаж убытков государства (бюджета, пенсионного фонда, энергетической сферы) от блокады на крови. И четко проинформировать общество, сколько металлургических заводов и шахт благодаря редутникам удалось украсть их спонсорам курченкам, которые теперь продают этот украинский краденый уголь под российским брендом по всему миру», – говорится в сообщении.

Ирина Геращенко также уточнила, что «одни и те же люди в начале 2017 года устраивают блокаду Донбасса и бьются в падучей по украинскому угля с украинских шахт, а потом, через год, они же кричат, что есть проблемы с отоплением, в том числе в вузах».