Как танкисты ВСУ экзамены сдавали (Фото). Новости

Как танкисты ВСУ экзамены сдавали (Фото)

17.01.18 20:13dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Как проходят экзамены у танкистов Вооруженных сил Украины, сегодня, 17 января, показало «Военное телевидение Донбасса».

«На данный момент проходит экзамен командиров, наводчиков танков, провели подготовку личного состава и сегодня сдаем экзамен», - пояснил заместитель клмандира танковой бригалы Евгений Межевикин.

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавания целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.

«Справились на отлично, четкое попадание по цели», - отметил Межевикин.

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