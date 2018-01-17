Как танкисты ВСУ экзамены сдавали (Фото). Новости

Как проходят экзамены у танкистов Вооруженных сил Украины, сегодня, 17 января, показало «Военное телевидение Донбасса».

«На данный момент проходит экзамен командиров, наводчиков танков, провели подготовку личного состава и сегодня сдаем экзамен», - пояснил заместитель клмандира танковой бригалы Евгений Межевикин.

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавания целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.

«Справились на отлично, четкое попадание по цели», - отметил Межевикин.