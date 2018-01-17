На Луганщине раскрыта преступная схема выплат 3 тысячам псевдопереселенцев. Новости

Местные правоохранители задержали группу лиц, которіе выдавали гражданам справки на получение пенсии Украины. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Оперативники Луганского управления защиты экономики и следователи Луганской местной прокуратуры задержали группу лиц, которая помогала 3 тыс. псевдопереселенцев безосновательно получить пенсии. Преступную схему организовали должностные лица местных управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда. К своей деятельности привлекли и местного предпринимателя.

«За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц, давало людям возможность получать пенсии. Отмечается, что за три года этой схемы злоумышленники получили от граждан более 9 млн грн», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по статье «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».