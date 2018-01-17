В оборонном заказе этого года в 4 раза увеличивается количество противотанковых комплексов . Новости

В этом году в Украине количество противотанковых ракетных комплексов будет увеличено в 4 раза. Об этом шла речь сегодня, 17 января, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Я имел возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной, как перед президентом и Верховным Главнокомандующим – это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства – «Стугна», так и иностранного производства», – сказал Петр Порошенко.

«Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не можем никсколько снижать уровень боеспособности наших частей», – подчеркнул президент.

Он также акцентировал внимание на том, что благодаря продуктивной работе власти Украины получит противотанковые ракетные комплексы от США. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джавелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», – констатировал глава государства.

«Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена ​​воинами – это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы. Причем как украинского, так и иностранного производства. Президент отметил: «Очень эффективно наработанная технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза». Он добавил, что это направление также находится среди приоритетных. «Могу отметить, что обеспечение антиснайперськимы комплексами будет увеличено в 10 раз», – также сообщил президент.