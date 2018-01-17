Не густо: Что запланировано благоустроить в Донецке в этом году. Новости

В 2018 году в Донецке (временно неподконтрольная Украине территория) к благоустройству запланировано несколько мест отдыха в трех районах города. Об этом заявил «глава администрации Донецка» Алексей Кулемзин, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Это площадь Буденного в Буденновском районе, сквер "Строитель" в Калининском районе, бульвар Ковпака в Куйбышевском районе», – отметил «мэр».

По словам Кулемзина, в обозначенных местах планируется заменить плитку на тротуарах и пешеходных дорогах, восстановить уличное освещение и установить скамейки.