Почти 2,5 тысячи образцов вооружения поставлены в ВСУ в 2017 году. Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 17 января, рассмотрел и утвердил «Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Представленный на рассмотрение СНБО Украины проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Сообщается, ято с 2017 года начала работать трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям более четко планировать свою работу и ресурсы. По результатам выполнения Государственного оборонного заказа в 2017 году в Вооруженные Силы Украины поставлено почти 2,5 тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27,0 тысяч ракет и боеприпасов.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных Сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и тому подобное. «Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ», – отметил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21, 3 мдлр грн, что на 37% больше, чем в 2017 году. «Нам нужно принять все возможные меры для того, чтобы каждая гривна сработала на повышение уровня оснащения украинского войска новейшими образцами вооружения и военной техники», – подчеркнул Турчинов.