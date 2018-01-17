ОБСЕ зафиксировало очередной погребальный фургон из неподконтрольного Донбасса. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали пересечение украинско-российской границы автомобилем похоронной службы, который въехал на территорию временно неподконтрольного Донбасса. Об этом говорится сегодня, 17 января, в еженедельном отчете миссии.

«15 января в 9.19 на пограничный пункт "Гуково" из Российской Федерации прибыл автомобиль похоронной службы, который пересек границу в направлении Украины. Команда наблюдателей со своего месторасположения не имела возможности увидеть, находился ли внутри машины гроб», – говорится в отчете.

Кроме того, сообщается, что 11 января в 14.35 наблюдатели ОБСЕ видели колонну автомобилей, прибывшую из Российской Федерации. «Колонна состояла из семи транспортных средств: две полицейские автомашины, один минивэн, две легковых автомашины и два внедорожника. Все транспортные средства были с затемненными стеклами. Команда наблюдателей видела также за пределами пограничного пункта полицейский автомобиль, регулирующий дорожное движение. Колонна остановилась рядом с центральным зданием пограничного пункта, и только минивэн въехал в зону контроля возле двери главного входа», – пишут наблюдатели.

Далее отмечается, что наблюдатели со своего месторасположения не могли видеть, выходил ли кто‑либо из минивэна или нет, а остальные транспортные средства конвоя припарковались на территории пограничного пункта. «Восемь вооруженных людей в военной форме вышли из двух внедорожников и заняли оборонительную позицию перед автомашинами и вокруг зоны контроля. Четыре человека в одежде военного образца вышли из двух автомашин и вошли в главное здание», – собщают наблюдатели. Они таже уточняют, что «в 15.10 военные вернулись в свои машины, и все транспортные средства покинули ПП в направлении Российской Федерации. Во время передвижения автоколонны все пограничники и таможенники стояли по стойке "смирно". Движение на ПП были прервано только на время передвижения автомашин».